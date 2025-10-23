پخش زنده
فرمانده انتظامی سنقروکلیایی از کشف ۱۲ تن چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ امید غلامی راد گفت: مأموران پاسگاه انتظامی کیونانات هنگام کنترل خودروهای عبوری در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه کامیون حامل چوپ مشکوک و از آن بازرسی کردند.
وی افزود: در همین راستا ۱۲ تن چوب قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سنقر و کلیایی در پایان از دستگیری یک نفر در این خصوص و معرفی او به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.