به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان بسیج رسانه خوزستان با بیان اینکه تمدید مهلت به درخواست علاقمندان انجام شده است، گفت: امسال دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان خوزستان در ۱۱ محور و ۴ بخش ویژه مطالبه‌گری رسانه و ۱۰ قالب برگزار می‌شود.

سجاد بهمئی افزود: شعار سال، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، مکتب شهید سلیمانی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، خانواده، جامعه، فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی، اربعین امام حسین (ع)، سازندگی و محرومیت زدایی، راویان پیشرفت، اشتغال امید و نشاط آفرینی، جهاد خدمت، جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و پیوند رسانه و صنعت (آب، برق، نفت، فولاد) از جمله محور‌های این جشنواره هستند.

وی ادامه داد: گزارش خبری، گزارش تحلیلی و تحقیقی، مصاحبه، یاداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدیوئی، مستند و پادکست از جمله قالب‌های نهمین جشنواره ابوذر هستند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان خوزستان گفت: علاقمندان باید تا ۷ آبان آثار خود را از طریق آدرس https://digiform.ir یا شماره ۰۹۳۸۲۹۵۸۶۵۳ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.بهمئی افزود: اثر ارسالی باید در یکی از رسانه‌های مکتوب، مجازی، دیداری و شنیداری دارای مجوز در بازه زمانی ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ منتشر شده باشد و هر شرکت کننده می‌تواند در دو محور و در هر محور دو اثر ارسال کند.

به گفته او آثار برگزیدگان این جشنواره جهت شرکت و حضور در جشنواره ابوذر ملی ارسال خواهند شد.