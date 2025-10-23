به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس جمهور در جمع فعالان اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی گفت: برای مدیریت مسائل و مشکلات کشور تصمیمات یک شبه راهگشا نیست باید تمامی مولفه ها و متغیرها را درنظر گرفت، استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان مجموعه ، لحاظ کردن پیش نیاز ها و مبانی علمی در تدوین برنامه های راهبردی و اجرایی ضروری است.

مسعود پزشکیان در ادامه با بیان اینکه نرخ حاملهای انرژی و بنزین باید واقعی شود افزود: اما افزایش نرخ یک شبه مقدور نیست و بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها و متغیرها و مداخله بدون چاره اندیشی برای پیامدهای تغییر نرخ مقدور نیست .

وی با بیان اینکه نمی توان کشور رابا تصمیمات شخصی مدیریت کرد افزود: برنامه های و نقشه راه مدیریت کشور براساس سند چشم انداز رهبر معظم انقلاب تدوین می شود و مدیران و مسئولان مکلف به اجرای این برنامه ها هستند ، تغییرات مدیریتی و سعی و خطا نباید در روند اداره امور دخیل باشند.

پزشکیان با بیان اینکه با وجود محدودیت منابع مالی برنامه هایی برای توسعه عدالت در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان اجرا می شود افزود: برای مدیریت بهترامور در سطوح پایین طرح محله محور اجرا می شود در این طرح اهالی هر محله ، مساجد ،مراکز بهداشت و سازمانهای مردم نهاد و ... مشکلات ان محله را حل و فصل خواهند کرد.

وی بابیان اینکه باهدف تمرکز زدایی واگذاری اختیارات به استانداران و فرمانداران ادامه دارد افزود: موفقیت در حوزه های مختلف مانند افزایش مشارکتهای مردمی_ توسعه عدالت اجتماعی - محیط زیست- آب و انرژی نیازمند افزایش اختیارات مسئولان محلی و استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاهیان است.

رئیس جمهور درادامه گفت : اتکابه نفت و برخی ضعفها در حوزه مدیریت عامل بروز مشکلات و نارسایی های امروز کشور است و باید از تجربه کشورهایی که اقتصاد بدون نفت دارند برای مدیریت کشور و عبور از موانع و مکشلات موجود استفاده کنیم.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیتهای منحصربه فرد آذر بایجان غربی گفت: این استان با وجود موقعیت مرزی ویژه ای که دارد توسعه ارتباطات و تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و توسعه صادرات می تواند در این استان منجر به تولید ثروت و بهبود شاخصهای نامناسب موجود شود. دولت آمادگی کامل برای حمایت و از تولید و صادرات و واگذاری اختیارات لازم برای تسهیل روند اجرایی را دارد.

وی همچنین با اشاره به تدوین نقشه نجات دریاچه ارومیه گفت: با توجه به کاهش چهل درصدی بارندگی ها در سال گذشته و سال جاری و روند تغییرات اقلیمی، باید برای سالهای پیش رو و با مشارکت دانشگاهیان و کارشناسان برنامه ای جامع و کاربردی برای مدیریت بهینه منابع کمیاب آب کشور تدوین و اجرایی شود.