رقابتهای تکواندوی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین صبح امروز در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که بهداد نقیئی با صعود به نیمهنهایی نشان خود را قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش پسران بهداد نقیئی در مسابقه نخست خود با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یکچهارم نهایی رسید. نماینده پسران ایران در این مرحله نیز در رقابتی بسیار نزدیک برابر رقیبی از چین تایپه با امتیاز ۸.۵۶ پیروز و راهی نیمه نهایی شد.
هدایت تیم پومسه پسران برعهده سیدحسین موسینیاست.