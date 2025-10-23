



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش پسران بهداد نقی‌ئی در مسابقه نخست خود با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یک‌چهارم نهایی رسید. نماینده پسران ایران در این مرحله نیز در رقابتی بسیار نزدیک برابر رقیبی از چین تایپه با امتیاز ۸.۵۶ پیروز و راهی نیمه نهایی شد.

هدایت تیم پومسه پسران برعهده سیدحسین موسی‌نیاست.