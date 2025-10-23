



غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: یکی از سرمایه‌های بزرگ ادب فارسی تاریخ بیهقی است؛ اثری که مانند کوه یخی یک‌دهم آن باقی مانده و نُه‌دهم دیگرش از میان رفته است و از مجلدات متعدد آن، یک جلد حدود هزار صفحه‌ای به دست ما رسیده است.



او افزود: همین هزار صفحه چنان استوار، شیرین و دلنشین نوشته شده که بیهقی را به قله بلند نثر فارسی در طول بیش از هزار و دویست سال تاریخ زبان فارسی رسانده است.



حداد عادل با بیان اینکه بیهقی بیش از هر چیز با همین اثر شناخته می‌شود، هرچند آثار دیگری نیز دارد، گفت: شکوه بیهقی در تاریخ بیهقی جلوه‌گر است.



رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: تاریخ بیهقی دریایی است که هرچه در آن غواصی کنند، باز مرواریدهای تازه از آن به دست می‌آید.