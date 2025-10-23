غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: یکی از سرمایههای بزرگ ادب فارسی تاریخ بیهقی است؛ اثری که مانند کوه یخی یکدهم آن باقی مانده و نُهدهم دیگرش از میان رفته است و از مجلدات متعدد آن، یک جلد حدود هزار صفحهای به دست ما رسیده است.
او افزود: همین هزار صفحه چنان استوار، شیرین و دلنشین نوشته شده که بیهقی را به قله بلند نثر فارسی در طول بیش از هزار و دویست سال تاریخ زبان فارسی رسانده است.
حداد عادل با بیان اینکه بیهقی بیش از هر چیز با همین اثر شناخته میشود، هرچند آثار دیگری نیز دارد، گفت: شکوه بیهقی در تاریخ بیهقی جلوهگر است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: تاریخ بیهقی دریایی است که هرچه در آن غواصی کنند، باز مرواریدهای تازه از آن به دست میآید.
حداد عادل گفت: در نیم قرن اخیر این اثر دو بار تصحیح شده؛ نخست بهکوشش مرحوم دکتر علیاکبر فیاض و سپس با ویرایش جدیدتر دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر مهدی سیدی و گزیدهها و نسخههای مختلف آن اکنون در دانشکدههای ادبیات تدریس میشود.