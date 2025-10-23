نخستین گروه دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزارش صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه فتح استان از اعزام نخستین گروه دانش آموزی استان به اردوی راهیان نور خبر داد.

سردار مصطفی مثنوی گفت: امروز اولین گروه از دانش‌آموزان شامل ۳۵۰ دانش آموز دختر پایه‌های دهم و دوازدهم مدارس شهرستان بویراحمد به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

مثنوی افزود: این دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق عملیلاتی جنوب کشور از جمله طلائیه، دهلاویه، اروند و شلمچه دیدن می‌کنند.

وی از اعزام ۳ هزار داش آموز در قالب ۱۰ کاروان از سراسر کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال ۶ هزار دانش آموز دختر و پسر از از همه مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب ۲۰ کاروان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.