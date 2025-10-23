

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظم حججی رئیس فدراسیون ترای اتلون پس از کسب عنوان چهارمی پارسا رسولی اظهار کرد: در لیست نتایج ثانیه‌ها در خط ۱ اول تا سوم حرف اول را می‌زند که متاسفانه پارسا در آخرین لحظه نتیجه سومی را با چهارمی عوض کرد چرا که حریف کره‌ای از وی جلو زد.

وی ادامه داد:تلاش ما حضور موفقیت آمیز در المپیک جوانان داکار است که باید برای آن رویداد کسب امتیاز کنیم؛ در مسابقات مالزی بخشی از امتیاز را کسب کردیم که پارسا رسولی و اصغر کشاورزیان از آسیا فقط دو نماینده کشورمان سهمبه کسب کردند.

وی ادامه داد: بازی‌های آسیایی جوانان بحرین هم پر امتیاز است و توانستیم امتیاز خیلی خوبی کسب کنیم. هفته آینده نیز قرار است پارسا در مسابقات اردن شرکت کند که قطعا نتیجه بهتری کسب می‌کند و ماه آینده هم عازم جده عربستان می‌شویم تا به امید خدا سهمیه المپیک جوانان خود را در آخرین رویداد هم کسب کنیم.

پارسا رسولی جزی تنها نماینده ترای اتلون کشورمان پس از کسب عنوان چهارمی ترای اتلون گفت:متاسفانه به رغم تلاشی که داشتم و تا ثانیه آخر نفر سوم بودم ولی حریف از من جلو زد.

وی گفت: امیدورام در مسابقه بعدی جبران کنم؛ شرمنده مردم کشورم شدم و متاسفم.