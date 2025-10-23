پل آلشرود در محور آمل به چمستان، دهه فجر امسال بهره برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران در حاشیه بازدید از روند تکمیل پل آلشرود چمستان گفت: با تامین منابع اعتباری پل محور سوادکوه در پل سفید و آغاز کار پیمانکار، روند تکمیل این طرح، سرعت گرفت.

حسن زاده با اشاره به در حال اجرا و تکمیل بودن ۵ پل محور آمل به چمستان افزود: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پل‌ها در این محور نیاز است که برای تامین آن، هفتم آبان امسال، آگهی مناقصه برگزار خواهد شد.

به گفته حسن زاده، با تامین اعتبار، در دهه فجر امسال شاهد افتتاح این پل‌ها خواهیم بود.