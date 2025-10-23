استاد زبان و ادبیات فارسی، با اشاره به جایگاه والای «تاریخ بیهقی» در ادب فارسی، این اثر را نمونه‌ای کم‌نظیر از نثر شیوا و استوار دانست و تأکید کرد: نسل جوان برای آشنایی با زبان فارسی اصیل باید مطالعه اینچنین آثار را در اولویت قرار دهند.





علی‌اشرف صادقی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما درباره جایگاه «تاریخ بیهقی» گفت: تاریخ بیهقی از مهم‌ترین متون فارسی است که به تاریخ دوران سلطان محمود غزنوی و پسرش، سلطان مسعود، می‌پردازد.

این استاد زبان و ادبیات فارسی افزود: متأسفانه از این اثر گران‌قدر تنها یک‌پنجم باقی مانده و چهارپنجم آن از بین رفته است؛ هیچ بخشی از آن قسمت‌های از دست‌رفته نیز در منابع دیگر نقل نشده است.

او افزود: همین مقدار باقی‌مانده از کتاب را، نخست دکتر فیاض و سپس استاد سعید نفیسی چاپ کردند و بعدها دکتر یاحقی نیز آن را دوباره منتشر کرد.

علی‌اشرف صادقی گفت: نثر این اثر بسیار زیبا، دقیق و شفاف و در میان آثار کهن فارسی، نمونه‌ای بی‌نظیر است.

استاد صادقی تأکید کرد: در ادبیات فارسی کتابی همچون تاریخ بیهقی نداریم؛ این اثر از آن دسته کتاب‌هایی است که همه جوانان باید بخوانند؛ همان‌گونه که در گذشته ادیبان ما از آثاری چون شاهنامه فردوسی، قابوس‌نامه و سیاست‌نامه نظام‌الملک برای یادگیری زبان فارسی بهره می‌بردند، امروز نیز نسل جوان باید از این گنجینه‌های ادبی برای شناخت زبان و فرهنگ خود استفاده کند.