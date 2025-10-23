پخش زنده
اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر باشگاههای فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
سیدمجتبی حسینی - کارت قرمز (سرمربی آلومینیوم)
محمد شریفی - کارت قرمز، محمدضا مولایی (مربی ۲ اخطاره) (استقلال خوزستان)
غلامحسین بادامکی مربی، محسن اسکینی (مربی ۲ اخطاره) (خیبر خرمآباد)
سیدمهران موسوی - (۴ اخطاره) (فجرشهید سپاسی)
محمد عسگری (مربی ۲ اخطاره) (فولاد خوزستان)
عباس محمد شاهآبادی (مربی) - کارت قرمز (مس رفسنجان)
مهران برزگر (مربی - ۲ اخطاره) (ملوان بندر انزلی)
طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیتهای اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی- اجرایی که دارای محرومیت شدهاند استفاده نکنند.
بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست برای اطلاع رسانی و انجام هماهنگیهای بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکتکننده در مسابقات خواهد بود.