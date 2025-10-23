ثبت هفدهمین روز پیاپی هوای «ناسالم» در مشهد، پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۸ نشانگر شرایط «ناسالم» هوا است و شاخص هوای این کلانشهر هم اکنون نیز با عدد ۱۴۷ گویای ادامه شرایط «ناسالم» و آلودگی هوا برای گروههای حساس است.

سعید محمودی با اشاره به ضرورت رعایت اصول خودمراقبتی برای شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا، ‌تاکید کرد: مردم باید توصیه‌ های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند.

کلانشهر مشهد با چالش جدی آلودگی هوا مواجه است که از ۳۰ کانون گرد و غبار داخلی (به وسعت یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار) در خراسان رضوی و ۲ کانون خارجی در هرات افغانستان و قره‌ قوم ترکمنستان نشات می گیرد؛ پدیده گرد و غبار به عنوان یک پدیده نوظهور از محل این منابع به ویژه در نیمه اول سال، کیفیت هوای شهر مشهد را به شدت کاهش می‌دهد که تهدیدی برای سلامت شهروندان است.