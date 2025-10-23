پخش زنده
مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران گفت: منابع مالی برای بازسازی ناوگان مترو، همچون سایر طرحهای اولویتدار شهری، تأمین شده و فرآیند خرید و تأمین تجهیزات ثابت و متحرک از تولیدکنندگان داخلی و تأمینکنندگان خارجی، در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد شربتی گفت:بر اساس اعتبار ابلاغی مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۱۷ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان اعتبار سرمایهای به منظور توسعه زیرساخت متروی تهران و بازسازی ناوگان آن تعیین شده است.
وی با اشاره به صرف منابع دارایی سرمایهای شرکت بهرهبرداری برای بازسازی و باز تعمیر ناوگان مترو افزود: از ابتدای سال جاری، خزانهداری شهرداری تهران، ۵۱۳۵ میلیارد تومان بابت اعتبار سرمایهای سالانه مصوب شرکت بهرهبرداری مترو تأمین کرده، در حالی که اعتبار مصوب شورای شهر در این حوزه ۵۰۳۲ میلیارد تومان بوده است. همچنین تمام بازپرداختهای مالی شرکت واگنسازی تهران به عنوان شرکت باز تعمیر کننده ناوگان مترو نیز تسویه و پرداخت شده است.
به گفته شربتی، منابع مالی برای بازسازی ناوگان مترو، همچون سایر طرحهای اولویتدار شهری، تأمین شده و فرآیند خرید و تأمین تجهیزات ثابت و متحرک از تولیدکنندگان داخلی و تأمینکنندگان خارجی، در حال انجام است.
مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران با اشاره به تأمین بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت مترو نیز، از گشایش مالی چشمگیر در این حوزه، طی هفتههای آتی خبر داد.
شربتی تمرکز ویژه بر تأمین منابع طرحهای اولویتدار را سیاست موکد شهردار تهران و معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری عنوان کرد و گفت: با تأمین منابع مالی و تسهیلگری، تکمیل طرحهای بزرگ مقیاس و نیمهتمام شهر را هدفگذاری کردهایم تا شهروندان در کوتاهترین زمان ممکن، انتفاع لازم را از این طرحها داشته باشند.