رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری ۲ کلاهبردار که با ایجاد صرافیهای متعدد غیر مجاز تلگرامی از ۱۰۰ شاکی کلاهبرداری نموده بودند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری یک تیم کلاهبرداری دونفره که با جعل لوگوی صرافیهای معتبر در تلگرام بیش از ۲۰ کانال را مدیریت میکردند خبر داد و گفت: این شیادان با ارائه پیامهای رضایت مردمی جعلی و معرفی خود به عنوان صرافان معتبر تهران از شهروندان کلاهبرداری میکردند.
رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند قصد خرید ارز در فضای مجازی را داشتهاند که مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند.
این مقام انتظامی اظهار داشت: شکات در ادامه اظهارات خود گفتند در فضای مجازی به دنبال یک صرافی معتبر بودند تا بتوانند به سرعت ارز مورد نظرشان را خریداری کنند که در جستوجوهای خود با تعدادی صرافی تلگرامی که مدعی بوده در کمترین زمان عملیات تبدیل ارز را انجام میدهد آشنا میشوند و با اعتماد نابجا و بدون اطلاع از هویت گردانندگان آن مبالغی را جهت خرید ارز واریز میکنند و مورد کلاهبرداری قرار میگیرند.
معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این پرونده تاکنون بیش از یکصد نفر شاکی از سراسر کشور دارد و تعداد شکات همچنان نیز در حال افزایش است افزود: تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص کلاهبرداری به این روش به این پلیس مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفاً با ارائه رسید جعلی توسط متهم اقدام به ارسال ارز برای وی نمودهاند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است.
سردار معظمی گودرزی بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضائی این شیادان اینترنتی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرمین اعتراف کردند با ایجاد کانالهای تلگرامی و استفاده از لوگوی صرافیهای معتبر اعتماد مردم را جلب میکردند و با ترفندهای مختلف و مهندسی اجتماعی مردم را ترغیب به خرید میکردند و معمولاً معاملههای با مبالغ پایین را به صورت کامل و لحظهای انجام میدادند که فرد مراجعه کننده اعتماد کند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه کانالهای تلگرامی محل مناسبی برای خرید و فروش ارز نیست توصیه کرد: فریب تبلیغات دروغین وپر رنگ و لعاب فضای مجازی را نخورید و معاملات ارزی خود را از طریق صرافیهای معتبر و حضوری انجام دهید و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.