به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، در کارگاه کشوری مدیریت طغیان بیماری‌های واگیر و بیماری‌های بهداشتی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سرعین برگزار شد، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در سلامت عمومی، خواستار بازتعریف جایگاه رسانه به‌عنوان «شریک استراتژیک نظام سلامت» شد.

وی با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های بهداشتی اظهار کرد: رسانه‌ها در بحران‌های سلامت فقط ناظر نیستند، بلکه شریک اصلی در حفاظت از جان مردم هستند. اگر اطلاعات درست و به‌موقع به مردم نرسد، شایعه و بی‌اعتمادی جایگزین آن می‌شود و این بزرگ‌ترین تهدید برای مدیریت بحران است.

دکتر کرمانپور صداقت را زیربنای اعتماد عمومی دانست و گفت: در بحران، لازم نیست همه حقیقت را یک‌باره گفت، اما آن‌چه گفته می‌شود باید دقیق، شفاف و صادقانه باشد. حتی اگر اطلاعات کامل نیست، می‌توان با مردم صادق بود و گفت: "اکنون نمی‌توان پاسخ دقیقی داد. " مردم این صداقت را درک می‌کنند.

وی با بیان اینکه «در بحران نمی‌توان به داده‌ها و نظم‌های قبلی تکیه کرد»، تصریح کرد: شاکله‌ها در شرایط بحرانی تغییر می‌کنند. قدرت فیک‌نیوز‌ها در ذهن مردم از حقیقت بیشتر است، چون حقیقت آرام می‌آید. در چنین شرایطی، مسئولان باید با زبان ساده، صریح و مردمی صحبت کنند؛ نه با واژه‌های تخصصی و مبهم.

کرمانپور درباره اهمیت یکپارچگی پیام نیز هشدار داد: نباید تناقض بین پیام‌های ملی و محلی وجود داشته باشد. پیام‌های بهداشتی باید با فرهنگ و زبان مردم هر منطقه هم‌خوانی داشته باشد. صداقت یک خط ممتد است؛ نمی‌توان بخشی از واقعیت را گفت و باقی را پنهان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مدیریت "اینفودمیک" یا اپیدمی اطلاعات نادرست تأکید کرد و گفت: اگر شایعات در ذهن مردم نفوذ کند، دیگر کنترل آنها غیرممکن است. باید همواره فضای مجازی رصد شود و پاسخ‌ها شفاف، سریع و قابل فهم باشد. استفاده از چهره‌های محلی محبوب می‌تواند اثرگذاری بیشتری از رسانه رسمی داشته باشد.

دکتر کرمانپور همچنین بحران را فرصتی برای بازتعریف رابطه با رسانه‌ها دانست: در بحران‌ها نباید سکوت کرد. سکوت مدیران بزرگ‌ترین منبع برای تولید شایعه است. رسانه‌ها باید در همه شرایط، حتی در زمان‌های عادی، در کنار وزارت بهداشت بمانند. این ارتباط نباید فقط در بحران شکل بگیرد.

وی در پایان از خبرنگاران حوزه سلامت به‌عنوان «سربازان گمنام سلامت» یاد و کرد: رسالت ما، برقراری ارتباط صادقانه و مستمر با مردم از طریق رسانه‌هاست. این ارتباط باید مبتنی بر اعتماد، شفافیت، به‌روزرسانی منظم و درک متقابل باشد.