جشنواره روایت پیشرفت «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» با معرفی نفرات برتر امروز به کار خود پایان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خانم تسنیم حاجیحسینی؛ از برگزیدگان جشنواره روایت پیشرفت با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: موضوع این جشنواره در مورد بزرگانی است که برای پیشرفت ایران جنگیدند؛ کسانی که جان دادند برای این که ایران بتواند سرافراز بماند و پیشرفت کند، نه لزوماً باعث پیشرفت شدند.
وی با اشاره به برگزاری آیین اختتامییه این رویداد افزود : این مراسم امروز با حضور ۳۸ نوجوان برگزیده از مناطق مختلف شهر تهران، و افتتاح رسمی «کانون روایتگری پیشرفت نوجوانان شهر تهران» برگزار خواهد شد.
حاجیحسینی هدف از برگزاری این رویداد فرهنگی را ایجاد بستری برای تداوم فعالیتهای آموزشی و تولیدی نوجوانان در عرصه روایتگری و تجلیل از روایتگران نوجوان دانست و گفت: من در یکی از دبستانهای شهر تهران در منطقه ۱۴ روایتگر میرزا کوچک خان جنگلی بودم؛ کسی که سالیان سال جنگید و جان داد برای این که ایران بتواند سرافراز بماند.
وی با اشاره به استقبال بچه ها از این رویداد فرهنگی گفت : تعدادی از آنها که میرزا کوچک خان را میشناختند، با من همراهی کردند، نظر دادند، به گونهای راه و مسیر مرا راحتتر کردند و من سعی کردم به زبان شیرین و کودکانه بگویم که میرزا کوچک خان با دست خالی چگونه در مقابل استعمار ایستاد.
این مراسم امروز از ساعت ۱۴ در فرهنگسرای خاوران برگزار می شود.