ماموران منابع طبیعی شهرستان نور در جنگل الیمالات توسط سودجویان ناشناس مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شدند.

سوءقصد به جان ماموران منابع طبیعی شهرستان نور

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری اعلام کرد ساعت ۲۳:۳۰ چهارشنبه ۳۰ مهرماه، فرمانده و نیرو‌های یگان و نیرو‌های حفاظتی، فرمانده عملیات یگان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور، سرپرست و نیرو‌های سرجنگلبانی سلیاکتی و شرکت حفاظتی انارستان لاویج طی رصد اطلاعاتی و کمین شبانه در جریان انجام وظایف قانونی خود در جنگل الیمالات، توسط سودجویان ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفتند.

در این سوءقصد فرمانده عملیات یگان و نیروی حفاظتی یگان مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شدند.