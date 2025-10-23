به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ جهانبخش علیپور گفت: ۷۵۰ دامدار فومنی با نگهداری ۱۱۰ هزار راس دام سبک و سنگین به صورت سنتی و صنعتی از ابتدای امسال تا کنون ۸۰۰۰ هزارتن گوشت قرمز به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان تولید کردند.

وی افزود: برای حمایت از دامداران فومن امسال ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ نفر از آنها پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اهمیت حمایت از دامداران گفت: توسعه واحد‌های دامپروری، تامین نهاده‌های دامی و اجرای طرح‌های بهداشتی و مایه کوبی از جمله برنامه‌های اصلی این اداره برای پایداری تولید در بخش دام است.