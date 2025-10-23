تولید ۸۰۰۰ تن گوشت قرمز در شهرستان فومن
مدیر جهاد کشاورزی فومن از تولید ۸۰۰۰ تن گوشت قرمز به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
؛ جهانبخش علیپور گفت: ۷۵۰ دامدار فومنی با نگهداری ۱۱۰ هزار راس دام سبک و سنگین به صورت سنتی و صنعتی از ابتدای امسال تا کنون ۸۰۰۰ هزارتن گوشت قرمز به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان تولید کردند.
وی افزود: برای حمایت از دامداران فومن امسال ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ نفر از آنها پرداخت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اهمیت حمایت از دامداران گفت: توسعه واحدهای دامپروری، تامین نهادههای دامی و اجرای طرحهای بهداشتی و مایه کوبی از جمله برنامههای اصلی این اداره برای پایداری تولید در بخش دام است.