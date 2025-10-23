وزیر جهاد کشاورزی برای بازدید و بهره برداری از طرح‌های بخش کشاورزی جنوب استان به جیرفت سفر کرده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،ادای احترام به شهدای جیرفت، شرکت در جلسه شورای اداری و بازدید از چند طرح کشاورزی از جمله پروژه آبیاری مدرن تحت فشار در سطح ۵۴ هکتار، مزارع سیب‌زمینی و پیاز و طرح بسته‌بندی خرما از مهمترین برنامه‌های سفر یک روزه وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان‌های جیرفت، رودبار جنوب و بم است

غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی وهیئت همراه در سفر یک‌روزه به جنوب استان کرمان، از مجتمع گلخانه‌ای برخوری با سطح زیرکشت ۲۳ هکتار و تولید سالانه بیش از ۳۰ هزار تُن انواع محصول گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت بازدید کردند.

این واحد مجهز به سالن تخصصی تولید نشا و شبکه های هوشمند کنترل اقلیم است که الگویی برای توسعه کشت‌های اقتصادی و اشتغال روستایی در جنوب کرمان معرفی شد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر یکروزه خود به استان کرمان، از مزارع سیب زمینی و پیاز در منطقه جنوب کرمان بازدید کرد و با مسئولان و کشاورزان گفت‌و‌گو و در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

غلامرضا نوری قزلجه وهیئت همراه با حضور در گلزار شهدای شهرستان جیرفت به مقام شامخ شهدای این شهرستان و استان کرمان ادای احترام کردند.

در این مراسم، استاندار کرمان، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مقامات استانی و شهرستانی وزیر جهاد کشاورزی را همراهی کردند.