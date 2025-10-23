به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مشاور فرهنگی شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، در حاشیه نشست تخصصی الگوی حکمرانی شهری زیارت‌محور در مشهد از اعلام آمادگی رسمی این شهر برای پیوستن به مجمع خبر داد و گفت: این تصمیم پس از طی مراحل اداری و قانونی پیگیری خواهد شد.

مرتضی والی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های متعدد گردشگری مذهبی کاشان افزود: وجود مرقد مطهر حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) و اهمیت برگزاری آیین سنتی قالی‌شویان در مشهد اردهال که به ثبت جهانی یونسکو رسیده است، موجب اهتمام جدی مجموعه مدیریت شهری کاشان برای تحقق این هدف شده است.

وی همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی حکمرانی شهری زیارت‌محور را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات میان مدیران کلان‌شهر‌ها برشمرد و گفت: این دوره‌ها به توانمندسازی مدیران در ارائه خدمات بهتر به زائران کمک شایانی می‌کند.

مشاور فرهنگی شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان افزود: پیوستن کاشان به دبیرخانه شهر‌های زیارتی ایران اسلامی در روز‌های آینده و در آیینی با حضور شهرداران و مدیران سازمان‌های فرهنگی ورزشی شهر‌های عضو و مسئولان شهرستانی در کاشان پیگیری می‌شود.