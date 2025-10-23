پخش زنده
وزارت ورزش و جوانان درگذشت «صبا چناری» نایب قهرمان مسابقات جهانی مویتای را تسلیت گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این پیام آمده است:
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت نابهنگام بانوی ورزشکار و قهرمان شایسته کشورمان، خانم صبا چناری دارنده مدال نقره مسابقات جهانی مویتای ۲۰۲۲ ابوظبی را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش کشور و خانواده بزرگ مویتای ایران تسلیت عرض مینماییم.
بیتردید فقدان این ورزشکار بااخلاق و بااستعداد، ضایعهای تلخ برای ورزش ایران است.
وزارت ورزش و جوانان ضمن ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده داغدار صبر و شکیبایی مسئلت دارد.