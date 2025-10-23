پخش زنده
امروز: -
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت سپردن مسئولیت و نقشآفرینی واقعی به دانشآموزان تأکید و گفت: فطرت نوجوان، کنشگر و مسئولیتپذیر است و تربیت واقعی زمانی شکل میگیرد که دانشآموز در اجرا نقشدار شود، نه صرفاً در برنامه حضور داشته باشد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق حسینزاده ملکی،در این گردهمایی بر ضرورت انتقال فناوری فکری در فرایندهای جمعی تأکید کرد و گفت: تحقق تحول پرورشی، در گرو اندیشیدن و عمل همافزای همه همکاران است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت سپردن مسئولیت و نقشآفرینی واقعی به دانشآموزان تأکید و خاطرنشان کرد: فطرت نوجوان، کنشگر و مسئولیتپذیر است و تربیت واقعی زمانی شکل میگیرد که دانشآموز در اجرا نقشدار شود، نه صرفاً در برنامه حضور داشته باشد.
از دیگر برنامههای این گردهمایی، اجرایی کردن الگوی شبکهسازی در مدارس سراسر کشور بود که با محوریت برنامههای ایرانمون و فعالسازی تشکلهای دانشآموزی دنبال خواهد شد. همچنین، مرحله اول جشنواره نقشینه با هدف تقویت نقشآفرینی محتوای کلیدی دانشآموزان در مدارس ابتدایی و متوسطه به زودی اجرا خواهد شد.
حسینزاده ملکی در پایان بر اهمیت فعالسازی تشکلها، نهادهای فرهنگی و ارائه بستههای آموزشی و فرهنگی برای دانشآموزان تأکید کرد و گفت: همه تلاشها در راستای تحقق تربیت مشارکتی و تقویت نقشآفرینی دانشآموزان خواهد بود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر ۳۵۰ مرکز برای اردوگاههای دانش اموزی در کشور رو داریم که بسیاری از آنها از تمام ظرفیت نمیتوانند استفاده کنند که در تلاش هستیم برای فعالسازی و به سازی این مراکز برای برگزاری اردوهای دانش آموزی ایمن در فضای با نشاط که سامانه اردویی هم قرار است رونمایی شود تا این اقدام گام مهمی است برای ارتقا اردوهای دانش آموزی
در حال تکمیل....