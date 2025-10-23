پخش زنده
کتاب مستقیم تا بهشت خاطرات یک رزمنده به چاپ رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون نشر سوره مهر گفت: کتاب «مستقیم تا بهشت» به قلم رمضانعلی کاوسی برگرفته از خاطرات جانباز علیرضا کاظمی از طریق انتشارات سوره مهر راهی بازار کتاب شد.
محمد صمیمی افزود: انتشار خاطرات ایثارگران در دفاع مقدس هشتساله، گنجینه ارزشمندی است که میتواند بخش مهمی از تاریخ پرافتخار کشورمان را به نسل کنونی و نسلهای بعد منتقل کند. در آیندهای نهچندان دور، مردم ما با مطالعه تاریخ ادبیات دفاع مقدس درمییابند که اگر ایثار و ازخودگذشتگی این قهرمانان بیادعا نبود، سرنوشت ایران عزیز به گونه دیگری رقم میخورد.
رمضانعلی کاوسی، جانباز آسیب نخاعی از ناحیه گردن، ساکن شهرضا در استان اصفهان است که علاقه زیادی به ثبت خاطرات همرزمان خود در دفاع مقدس دارد. کاوسی در این کتاب، با قلمی روان، صادقانه و مستند به بیان خاطرات رزم و روزهای جانبازی علیرضا کاظمی پرداخته است.
کتاب «مستقیم تا بهشت» در ۱۸ بخش به روایت زندگی جانباز علیرضا کاظمی شامل فصلهایی همچون پای منو بیار، پزشک قاطرسوار، گردان قالتاقها و روایت فتح است.