به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی با حضور مقامات وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و جوانان و همچنین اجرای برنامه‌های ویژه، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران گشایش یافت.

این رویداد بعنوان بزرگترین و مهم‌ترین رویداد نمایشگاهی ورزش کشور با مشارکت ورزشکاران رشته‌های مختلف، فدراسیون ها، کمیته ها، دستگاه‌های مرتبط، وزارت ورزش و جوانان و ده‌ها شرکت و واحد تولیدی لوازم و تجهیزات ورزشی در تهران برپا شده است.

حمیدرضا قدبیگی دبیر برگزاری این رویداد گفت: برگزاری نشست‌های مختلف علمی و تخصصی، مسابقات فوتبال و فوتسال، دوچرخه سواری، رزمی، ورزش همگانی، ورش صبحگاهی، مسابقات بسکتبال، مسابات محلی، بازی‌های بومی و مسابقات آمادگی جسمانی در رده‌های مختلف سنی، از جمله برنامه‌های متنوع بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

وی افزود: هماهنگی ورود ۲۰۰ دوچرخه سوار از مبداء پارک ملت به مقصد نمایشگاه بین المللی تهران و استقرار در میدان اکسپو نمایشگاه از جمله این برنامه هاست.

قدبیگی اضافه کرد: برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی در سالن ۴۱ نمایشگاه که در رده‌های ویژه کودکان، سالمندان و بانوان برگزار می‌شود در این مسابقات روزانه یکصد نفر شرکت می‌کنند و برندگان جوایزه ویژه دریافت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال گل کوچک خیابانی طی روز‌های برپایی نمایشگاه از دیگر بخش‌های در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

دبیر برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی گفت:برگزاری مسابقه بسکتبال سه در سه بصورت لیگ، در ورودی سالن شماره ۳۸ نمایشگاه بین المللی تهران، مسابه پینتبال و همچنین برگزاری ورزش‌های بومی محلی، روستائی و عشایری ویژه کودکان، بانوان، سالمندان و با همکاری فدراسیون بازی‌های بومی و محلی، دیگر برنامه‌های جانبی نمایشگاه امسال است.

قدبیگی افزود: در این نمایشگاه ضمن اختصاص غرفه ویژه برای نمایشگاه اکسپو بلگراد، با اجرای برنامه‌های متنوع در واقع چگونگی برگزاری این نمایشگاه تمرین خواهد شد.

سالن پنج نمایشگاه، سالن رویداد‌های تخصصی خواهد بود که شامل محل برگزاری پنل‌های تخصصی، علمی و آموزشی با همکاری پژوهشگاه تربین بدنی، غرفه هاب رسانه و برگزاری مصاحبه‌های خبری و غرفه‌های ویژه نمایشگاهی است.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی که با همکاری وزارت ورزش و جوانان برپا شده؛ علاوه بر شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی؛ فدراسیون‌های ورزشی، ادارات کل ورزش استا ن¬ها، هیئت‌های ورزشی و باشگاه¬های ورزشی کشور نیز حضوری فعال دارند.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشور‌های عراق، چین، ترکیه و روسیه حضور دارند.

در این رویداد انواع پوشاک و کفش ورزشی، لوازم و تجهیزات ورزش‌های گروهی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال و ...، تجهیزات ورزش کشتی، تجهیزات استخر، تجهیزات بدنسازی و تناسب اندام، انواع لوازم و تجهیزات ورزش‌های رزمی، آبی و هوایی، دوچرخه سواری، ورزش‌های فکری، انواع تجهیزات و وسایل شنا، ورزش‌ها و مسابقات آبی و قایقرانی، لوازم و تجهیزات پزشکی، ورزشی، مکمل‌های غذایی، دارویی و پروتئینی، نهاد‌ها و شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات ورزشی و ادوات و تجهیز مراکز و سالن‌های ورزشی ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

توجه ویژه به حوزه ورزش کشور، ارتقاء ورزش‌های همگانی و قهرمانی، توسعه اماکن ورزشی، ارائه آخرین دستاورد‌ها و تکنولوژی‌های حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی، توجه و توسعه ورزش‌های پایه، توسعه ورزش مدارس، آشنائی با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه تجهیزات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء کیفی تولیدات و تجهیزات ورزشی، مهمترین اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

این نمایشگاه تا ۴ آبان ماه هر روز از ساعت ۸ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، آماده بازدید علاقمندان است.