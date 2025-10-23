به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ پژوهشگران دانشگاه استنفورد که با همکاری انتشارات معتبر Elsevier منتشر شده است، دکتر علیزاده پهلوانی، استاد تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت، در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

این رتبه‌بندی هر‌سال بر پایه داده‌های علمی پایگاه Scopus و با در نظر گرفتن شاخص‌های گوناگونی همچون تعداد مقالات منتشرشده، تعداد استنادات، شاخص h-index و نقش مؤلف در مقالات علمی صورت می‌گیرد.

حامد علیزاده پهلوانی دکتر فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه خوارزمی تهران عضو هیأت علمی آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان و استاد مرکز آموزش عالی شهید دکتر آیت نجف آباد است.