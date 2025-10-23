در آستانه برگزاری کنفرانس مشترک حمل‌ونقل با حضور کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، وارد پاکستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دیدار با وزرای مواصلات و بازرگانی پاکستان و ارائه سخنرانی درباره نقش ایران در اتصال کریدورهای بین‌المللی از برنامه‌های مهم سفر وزیر راه خواهد بود.

کنفرانس دو روزه حمل و نقل با حضور جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای منطقه از جمله اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امروز گشایش می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی قرار است طی سخنرانی در این رویداد منطقه‌ای دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را پیرامون ارتباطات منطقه‌ای به ویژه ظرفیت‌های کشورمان در حوزه حمل و نقل و کریدورهای بین المللی تشریح کند.‌

وی در طول این سفر با برخی از رؤسای هیأت‌های شرکت کننده از جمله وزرای مواصلات و بازرگانی پاکستان نیز دیدار خواهد کرد.