مسابقات والیبال ساحلی جوانان ایران و قزاقستان و بسکتبال طبیعت و شهرداری گرگان، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، امروز دیدار چهارم تیم ملی والیبال ساحلی جوانان کشورمان را با قزاقستان به صورت مستقیم پخش می‌کند.

تیم ملی والیبال ساحلی جوانان زیر ۱۶ سال کشورمان امروز در چهارمین دیدارش از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف قزاقستان می‌رود و این دیدار با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.

ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران که در روز نخست موفق به شکست مالزی و عربستان سعودی شدند، در سومین مسابقه خود مغلوب چین شدند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان، به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود و مسابقات والیبال ساحلی از دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شده است و تا ۴ آبان ادامه خواهد یافت.

هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال در شبکه ورزش امروز با مهم‌ترین تقابل بین دو تیم طبیعت اسلامشهر و شهرداری گرگان، قهرمان و نایب‌قهرمان فصل قبل برگزار می‌شود.

برنامه «ورزش ایران» در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال امروز از ساعت ۱۴:۳۰، دیدار طبیعت و شهرداری گرگان را با گزارش اختصاصی و تحلیل فنی به صورت زنده پخش می‌کند.