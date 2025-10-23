حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با حضور در گرگان، حکم ریاست حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان گلستان را به دکتر حسینعلی ایزد، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ایزد تا پیش از این جانشین حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان گلستان بود.

وی دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان‌های مینودشت، علی آباد کتول و گنبدکاووس را نیز در کارنامه دارد و در حال حاضرمعاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان می‌باشد.

در این مراسم از زحمات دکتر مهدی رزاقی نژاد رئیس پیشین حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان گلستان، قدردانی شد.

رزاقی نژاد چند هفته پیش به عنوان دادستان مرکز استان منصوب شد.

تاکید رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در گلستان بر مبارزه جدی، دقیق و پیش‌دستانه با هرگونه فساد

حسینعلی ایزد، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در استان گلستان، هم در این مراسم با تأکید بر اینکه سرلوحه فعالیت‌های این حوزه، اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری است، گفت: رویکرد اصلی ما مبارزه جدی، دقیق و پیش‌دستانه با هرگونه فساد خواهد بود.

حسینعلی ایزد با اشاره به اهمیت پیشگیری به جای مداخله پس از تخلف، افزود: حفاظت موفق آن است که از وقوع آسیب جلوگیری کند و به همین دلیل تمرکز ما بر شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و مسدودسازی مسیر‌های نفوذ فساد خواهد بود؛ و با تاکید بر صیانت همراه با تکریم نیرو‌ها و ارباب‌رجوع، بیان کرد: تکریم همکاران و مردم اولویت کار ماست و در تمام بررسی‌ها رعایت کرامت انسانی و احترام به قضات، کارکنان و مردم را اصل می‌دانیم و اجازه نخواهیم داد آسیبی به روحیه یا جایگاه آنان وارد شود.

ایزد بر برخورد با کارچاق‌کن‌ها و دلالان هم تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه‌های مهم، شناسایی و مقابله قاطع با افراد سودجو، کارچاق‌کن‌ها و دلالانی است که حیثیت دادگستری را خدشه دار می‌کنند.

وی با اشاره به حمایت ویژه از قضات در پرونده‌های حساس هم، گفت: شرایطی را فراهم می‌کنیم که قضات با آسودگی خاطر و بدون نگرانی از تهدید‌ها یا فشار‌ها به وظایف قانونی خود عمل کنند و حفاظت و اطلاعات پشتوانه آنان خواهد بود.

رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در گلستان به برخورد بدون تبعیض با مفسدان هم اشاره کرد و گفت: با کسانی که آگاهانه در مسیر فساد یا نفوذ گام بردارند، برخورد فوری، قاطع و بدون تبعیض انجام خواهد شد.

ایزد از تلاش برای ایجاد بانک شایستگان در دادگستری استان خبر داد و گفت: مدیران و کارکنان برجسته، پاکدست، فسادستیز و توانمند شناسایی و پس از ثبت در بانک شایستگان، برای استفاده در سطوح مدیریتی معرفی خواهند شد.