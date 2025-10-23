فردین هدایتی که دومین مدال طلای کمتر از ۲۳ سال جهان در وزن ۱۳۰ کیلوگرم را در جهانی صربستان بدست آورد، گفت: خدا را شکر که توانستم به این مدال برسم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هدایتی که امسال در قهرمانی بزرگسالان آسیا در کشور اردن به مدال طلا دست یافته بود، در دومین رقابت‌های رسمی و در مسابقات کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان توانست مدال طلای سال قبل خود را تکرار کند.

این کشتی گیر آملی پس از کسب مدال طلا گفت: همه این‌ها لطف خدا بود و من خدا را شکر می‌کنم که توانستم به این موفقیت برسم.

وی تصریح کرد: انشاء اله که بتوانم در ادامه راه نیز سرباز خوبی برای مردم و کشور عزیزم باشم.

هدایتی اظهار داشت: دست همه عزیزانی که برای من زحمت کشیدند و یا دعا کردند را می‌بوسم و امیدوارم که توانسته باشم ذره‌ای از محبت‌های آن‌ها را جبران کنم.