آغاز آبان و استمرار محدودیتهای ترافیکی در جادههای شمال
محدودیتهای ترافیکی در محورهای چالوس، آزادراه تهران شمال و هراز تا شنبه سوم آبان ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال محدوده تونل شماره ۱۸ سنگین است.
برای سهولت در تردد خودروها در جادههای شمال؛ از ساعت ۱۳ فردا جمعه از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس انسداد بصورت کامل خواهد بود و از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران محدودیتهای یکطرفه از شمال به جنوب اعمال میگردد.
مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد این محدودیتها ساعت ۲۴ پایان خواهد یافت و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میشود.
تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بود ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس نیز کماکان ممنوع است.
محدودیت تردد در محور هراز
مرکز مدیریت راهها اعلام کرد ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدودههای شنگلده، وانا و سه راهی چلاو سنگین است و در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش تردد تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع و تردد کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع میباشد.