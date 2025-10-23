وزیر میراث‌فرهنگی در حاشیه بازدید از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و آثار تاریخی توس با تاکید بر جایگاه زبان فارسی در تداوم هویت ایرانی گفت: توس نیازمند طرحی جامع و ملی است و احیای آن به‌منزله احیای تمدن و فرهنگ ایران‌زمین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه بازدید از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و آثار تاریخی توس اظهار کرد: فردوسی حکیم نامداری است که هویت ایرانی، زبان فارسی، فرهنگ و تمدن ما مدیون اوست. پیش‌تر درباره نقش فردوسی در بازسازی هویت ملی ایران بسیار سخن گفته و نوشته‌ام. جایگاه فردوسی فراتر از آن چیزی است که در ظاهر از او یاد می‌کنیم؛ او تداوم‌بخش عنصری به‌نام زبان و هویت ملی ایران است. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تداوم حیات یک ملت، زبان آن ملت است.

صالحی‌امیری ادامه داد: اگر به همسایگانمان و جهان امروز بنگریم، همه دچار تحولات زبانی گسترده‌ای شده‌اند و در پی آن، تغییرات فرهنگی، زیستی و سبک زندگی را تجربه کرده‌اند. اما ایرانیان به‌دلیل تداوم حضور فرهنگ و اندیشه فارسی در قلب و روح جامعه ایران، توانسته‌اند ایران‌زمین، فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی را در سایه زبان فارسی تداوم بخشند. ما امروز به‌شدت احساس غرور می‌کنیم که در این جغرافیا و سرزمین زیست می‌کنیم و همه ما مدیون حکیم فردوسی هستیم؛ زیرا او بنیان‌گذار بنای مستحکم زبان فارسی است و امروز همگان وامدار این مرد بزرگیم.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه تصریح کرد: از مجموعه‌های دیگری که در دست کاوش، اقدام و پیگیری است نیز بازدید شد؛ از جمله مجموعه‌ای که به نام امام محمد غزالی تعریف شده و مجموعه کار‌هایی که همکاران در این محدوده انجام داده‌اند. توس نیازمند یک طرح جامع ملی است و باید با نگاهی بلندمدت به این حوزه نگریست. نگاه‌های کوتاه‌مدت و محلی یا بومی می‌تواند به این بافت تمدنی و جغرافیایی بزرگ ایران آسیب وارد کند.

او افزود: احیای توس در واقع احیای تمدن و فرهنگ ایران‌زمین است. در این منطقه، آثار برجای‌مانده از دوره‌های سلجوقی و ایلخانی به‌خوبی قابل مشاهده است و باید به‌شدت از این آثار حراست، صیانت و حفاظت شود. در دوره اسلامی نیز، همان‌گونه که در بازدید امروز مشاهده شد، آثار ارزشمندی از ادوار مختلف تاریخی در این محدوده وجود دارد که میراث تمدنی بی‌نظیری را شکل داده است.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو اظهار داشت: در گفت‌و‌گو با مسئولان ذی‌ربط در وزارتخانه و نیز در سطح دولت، موضوع تصویب طرح جامع توس را با جدیت پیگیری خواهم کرد. همچنین با وزرای مرتبط نیز رایزنی‌هایی انجام خواهد شد تا نقشه جامع و طرح ملی توس در اسرع وقت به تصویب برسد و همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن باشند.

وی تاکید کرد: توس باید برای نسل‌های آینده این سرزمین به‌عنوان نماد هویت تمدنی باقی بماند. باید به‌شدت از هرگونه تغییر در بافت توس پرهیز کرد و از مداخلات غیرضروری جلوگیری به‌عمل آورد.

وزیر میراث‌فرهنگی گفت: مردم عزیز توس، مردم خراسان بزرگ و ملت ایران‌زمین به‌خوبی می‌دانند که ما به این هویت، تاریخ و تمدن احساس غرور می‌کنیم. این سرمایه بزرگ باید برای نسل‌های آتی حفظ و صیانت و به‌عنوان میراث گران‌بهای فرهنگی و تمدنی، به امانت به نسل‌های بعدی واگذار شود.