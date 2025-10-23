پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم نقشآفرینی مجتمعهای کشت و صنعت در انتقال دانش نوین کشاورزی و نوآوری به کشاورزان منطقه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، غلامرضا نوری، در حاشیه سفر یک روزه خود به جنوب کرمان و بازدید از مجتمع کشت و صنعت جیرفت، با اشاره به توانمندیهای منطقه و اهمیت اقدامات پیشگامانه در حوزه کشاورزی، گفت: انتظار میرود مجتمعهای کشت و صنعت، علاوه بر تولید محصول و مواد غذایی، به الگویی برای دیگر کشاورزان در زمینه بهکارگیری دانش جدید، نهال و بذر مناسب و روشهای نوین تولید تبدیل شوند.
وی، پیشنهاد طرح توسعه شهرک گلخانهای در منطقه، را مناسب ارزیابی و بر حمایت تاکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به نقش تعاونیهای روستایی و اتحادیهها در مالکیت و مدیریت این واحدها تصریح کرد: از ورود بخش خصوصی، تعاونیها و اتحادیهها به این حوزه حمایت می شود.
نوری تاکید کرد: در کنار تولید محصول، خروجیهای فناورانه از این واحدهای بزرگ کشاورزی باید به سمت کشاورزان منطقه هدایت و با کمک سازمان تحقیقات، شرکتهای دانشبنیان و سایر بخشها، باید کارهای جدیدی انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین به نقش مجموعه کشت و صنعت جیرفت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی در ایام شب عید و ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: این مجموعه از هماکنون آمادگی لازم برای کمک به تنظیم بازار کشور را دارد .