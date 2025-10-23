پخش زنده
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، گفت: انجام سرمایهگذاریهای شهری در اردبیل نیازمند توسعه زیرساختها است که شهرداری و شورای شهر آن را به نحوه شایسته فراهم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صدیف بدری در اولین همایش فرصتهای سرمایهگذاری شهرداری اردبیل، اظهار کرد: ایجاد مجتمعهای بزرگ تجاری و تفریحی در اردبیل پروژههای تجاری، مسکونی و انواع پروژههای خدماتی در سطح شهر نشان میدهد شهرداری و شورای شهر با پویایی در خدمت شهروندان هستند.
وی انجام ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شهری و ۱۲ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی را در راستای توسعه و اعتلای شهر مهم اعلام کرد و افزود: در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اختیارات شهرداریها و شورای شهر افزایش یافت و ما در جلسات اخیر این کمیسیون به اجرای پروژههای متعدد شهری تاکید میکنیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجام این پروژهها میتواند اعتلا و پیشرفت استان را رقم بزند، تصریح کرد: در سفر اخیر اعضای کمیسیون عمران مجلس به استان اردبیل نیز فعالیتهای شهرداری و شورای شهر در قالب بستههای مدون ارائه شد که امیدواریم در همایش سرمایهگذاری که در آذرماه در اردبیل برگزار خواهد شد، پروژههای شهرداری اردبیل نیز مورد توجه قرار گیرد.
بدری گفت: از محل مدیریت بحران اعتبارات ویژهای به استان اردبیل اختصاص یافته که شهرداریها نیز از دریافت این اعتبارات مستثنی نبوده و ما با پیوست فرهنگی، اجتماعی و شهروندمداری اختصاص اعتبارات شهرداریها را انجام میدهیم.
وی با بیان اینکه پروژههای شهری نیازمند ایجاد زیرساختها است، خاطرنشان کرد: این زیرساختها در شهرداری اردبیل فراهم شده و امیدواریم همایش فرصتهای سرمایهگذاری زمینه آشنایی سرمایهگذاران را با ظرفیتها و قابلیتهای استان اردبیل فراهم آورد.