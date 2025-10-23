پخش زنده
رئیس کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس، گفت: مسابقات بینالمللی تنیس ساحلی ۲۴ تا ۲۹ آبان به میزبانی کیش برگزار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، میلاد کی مرام، گفت: کیش به مدت دو هفته میزبان رقابتهای بینالمللی ۵۰ BT خواهد بود و ورزشکاران کشورمان هم میتوانند در این رقابتها ۱۰۰ امتیاز و جایزه ۸ هزار دلاری را کسب کنند.
او افزود: رقابتهای تنیس ساحلی ۵۰ BT بالاترین سطح این رشته ورزشی در ایران و منطقه است.
رئیس کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس، تصریح کرد: این مسابقات بینالمللی و در تقویم فدراسیون جهانی نیز ثبت شده است.
کی مرام خاطرنشان کرد: هفته اول مسابقات بینالمللی تنیس ساحلی ۲۴ تا ۲۶ آبان و هفته دوم نیز ۲۷ تا ۲۹ آبان به میزبانی کیش برگزار خواهند شد.