به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید محمد حسینی با اشاره به مأموریت صندوق بیمه سلامت در حمایت مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج، گفت: افرادی که تحت پوشش این صندوق هستند، افزون بر بیمه پایه، از مزایای خاص و بیمه تکمیلی نیز برخوردارند.

وی با بیان اینکه ۲۵۵ هزار نفر در استان سمنان تحت پوشش بیمه سلامت هستند گفت: بیش از ۴۰۰ زوج در استان سمنان از خدمات درمان ناباروری این بیمه بهره‌مند هستند.

حسینی اضافه کرد: مبلغ حمایتی بیمه سلامت برای اهدا کنندگان زنده کلیه، به رقم ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: پارسال ۴۲ میلیارد تومان به منظور جبران هزینه درمان به بیماران صعب العلاج استان پرداخت شده و امسال نیز با توجه به پوشش بیش از ۱۳۰ نوع بیماری خاص، این مبلغ افزایش پیدا میکند.

مدیرکل بیمه سلامت استان سمنان از ارائه خدمات حمایتی به بیماران صعب‌العلاج تحت پوشش این نهاد خبر داد و گفت: بیش از ۱۴ هزار نفر از این بیماران در استان سمنان از خدمات صندوق ویژه بیمه سلامت بهره‌مند هستند.

وی بر تداوم حمایت‌های بیمه‌ای از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست در صورت شناسایی موارد جدید از بیماری‌های خاص، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا مراکز بیمه سلامت، مراحل ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات را طی کنند.