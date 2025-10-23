در ۱۵۱ امین نشست اتحادیه بین المجالس جهانی در شهر ژنو سوئیس وحدت و انسجام ایران به سراسر جهان مخابره شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ الهام آزاد نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی ارتباط زنده تلویزیونی با بخش خبری ۲۰ در خصوص دستاورد‌های حضور هیات پارلمانی ایران در اجلاسیه ژنو سوئیس گفت: این اجلاسیه پنج روزه با محوریت حمایت از اقدامات انسان دوستانه در بحران‌ها و همچنین پیامد‌های هنجار‌های بشردوستانه آغاز شد و در مجمع زنان این نشست که بازخورد‌های قابل توجهی از دفاع خوب ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه داشت.

الهام آزاد بیان کرد: در این نشست موضوع تجاوز اسرائیل با همکاری آمریکا به ایران مطرح شد و شرکت کنندگان این جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

وی گفت: حاضران در این اجلاسیه اعلام کردند جای شگفتی داشت ایران در مقابل تجاوز دشمن ایستاد.

نماینده مردم نائین وخوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی برگزاری این گونه اجلاسیه‌ها را فرصت مناسبی برای دیپلماسی فعال ایران در این زمینه‌ها دانست و گفت: در این نشست‌های جهانی مردم ایران پیام خود و گفتمان جمهوری اسلامی ایران را به سراسر جهان مخابره می‌کنند.

الهام آزاد افزود: اعلام وحدت و انسجام ایران به سراسر جهان و مخابره همبستگی زنان ایران از برنامه‌های این نشست جهانی بود.