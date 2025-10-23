به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۴۲ هزار و ۸۹۲ قلم کالای ورزشی و ۶ هزار و ۸۴۰ قلم کالای بهداشتی به‌منظور تجهیز ۵۷۰ اتاق بهداشت مدارس استان، با اعتباری بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال توزیع شد.

حسن عامری اصل افزود: کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به تمام مناطق و نواحی استان تحت عنوان مهر بانشاط ارسال شد.

وی اقلام ورزشی را شامل انواع توپ‌های فوتبال، والیبال، هندبال و بسکتبال، تور دروازه، طناب ورزشی، حلقه کمر، صفحه شطرنج، میز پینگ پُنگ، راکت بدمینتون، توپ و راکت تنیس روی میز، صفحه تعادل، جعبه کمک‌های اولیه، جعبه انعطاف و انواع توپ‌های چرم اصلی ویژه سالن‌های ورزشی دانست که تامین و توزیع شد.

عامری اصل ادامه داد: همچنین برای سالن‌های بزرگ و چمن‌های طبیعی و مصنوعی سراسر استان چمن زن، شانه زنه چمن مصنوعی، اسکوربرد و کف شوی تامین شد.

پیش از این‌معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش خوزستان اعلام کرد: سرانه ورزشی استان در قالب طرح شهید سلیمانی به ازای هر دانش آموز از ۱۳ صدم مترمربع به ۳۷ صدم مترمربع افزایش یافته است.