به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین صبح امروز در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که در بخش پومسه پسران نقی‌ئی با نمایشی عالی به مدال طلا رسید و زینب شهریاری نیز راهی فینال شد.

در بخش پسران بهداد نقی‌ئی ابتدا در رقابت با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یک‌چهارم نهایی رسید. او در مرحله بعد در رقابتی نزدیک رقیبی از چین تایپه را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

نقی‌ئی در نیمه‌نهایی حریفی از تایلند را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و فینالیست شد.

نماینده جوان پومسه کشورمان در فینال هم با امتیاز خوب ۸.۷۶ از شد رقیب چینی گذشت و نخستین طلای کاروان ایران را بر گردن آویخت.

در مرحله یک‌هشتم نهایی دختران نیز زینب شهریاری با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. او در مرحله بعد حریفی از هنگ‌کنگ را با امتیاز ۸.۵۶ از پیش رو برداشت و تا در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین تایپه بود. او با برتری در این مرحله به دیدار نهایی رسید.

هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسی‌نیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.