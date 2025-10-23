پخش زنده
امروز: -
علاقهمندان برای شرکت در یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان اصفهان تا ۳۰ آبان فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان بسیج رسانه اصفهان گفت: این جشنواره در قالبهای خبر، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتـر، اینفوگرافیک، موشن گرافیک، عکس و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست برگزار میشود.
مجید صلاحی افزود: محورهای ملی این جشنواره شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیبهای اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزههای اقدام، امید و نشاط آفرینی، خانواده و فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی-اسلامی است.
وی گفت: محور استانی جشنواره نیزبه مدیریت بهینه مصرف برق در بخشهای خانگی، تجاری، صنایع و کشاورزی اختصاص دارد و محورهای ویژه شامل روایت پیشرفت و دفاع مقدس ۱۲ روزه است.
مجید صلاحی افزود: نقش رهبری در اقتدار ملی، مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه، جلوههای همدلی مردم ایران، دستاوردهای نظامی کشور، شهدای حمله رژیم صهیونیستی به وطن، روایت پیشرفت و روایت میدان اصحاب رسانه در این رویداد رسانهای از محورهای ویژه جشنواره است.
وی گفت:علاقه مندان میتوانند آثار خود را تا سیام آبان ۱۴۰۴ به نشانی آدرس https://brisf.ir ارسال کنند.
اختتامیه جشنواره ابوذر در دیماه امسال برگزار میشود.