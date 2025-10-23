سومین جشنواره پسته با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه گردشگری شهرستان زرندیه در شهر مأمونیه با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان و تقویت برند شهری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر محمدمهدی برومند، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی،در نشست تخصصی این جشنواره با اشاره به درآمد ارزی ۱.۷ میلیارد دلاری پسته در سال ۱۴۰۳ گفت: ایران با ۶۵۰ هزار هکتار باغ پسته و تولید سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان پسته به بیش از ۸۰ کشور جهان است. ایشان ضمن قدردانی از تلاش پسته‌کاران، بر اهمیت توسعه استاندارد‌های تولید و صادرات پسته تأکید کرد.

دکتر مهدی زندیه وکیلی، استاندار استان مرکزی، نیز در بازدید از غرفه‌ها گفت: هدف از برگزاری چنین جشنواره‌هایی، برندسازی شهری و معرفی توانمندی‌های محلی است. تولیدات و سوغات هر شهر می‌تواند عامل شناخت فرهنگی و گسترش روابط اقتصادی باشد و در توسعه متوازن شهری نقش‌آفرینی کند.



حجت‌الاسلام سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران جشنواره گفت: این رویداد علاوه بر اهداف اقتصادی، به ایجاد شور و نشاط اجتماعی، همبستگی ملی و معرفی شهرستان زرندیه به‌عنوان منطقه‌ای فرهنگی، کشاورزی و اقتصادی کمک می‌کند.

مهندس علی صفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، نیز با اشاره به جایگاه شهرستان زرندیه افزود: استان مرکزی در زمینه سطح زیرکشت و تولید پسته رتبه ششم کشور را دارد. شهرستان زرندیه با بیش از ۱۵ هزار هکتار باغ پسته و تولید سالانه حدود ۱۷ هزار تن، بزرگ‌ترین مزرعه ارگانیک کشور را با ۸۰۰ هکتار سطح زیرکشت پسته ارگانیک در خود جای داده است.

در ادامه، مهندس حسین اسدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی، از کشاورزان خواست نسبت به رعایت الگوی مصرف و دبی درج‌شده در پروانه‌های بهره‌برداری دقت نمایند و با مسئولان شرکت آب منطقه‌ای تعامل داشته باشند تا منابع آبی شهرستان به‌صورت پایدار مدیریت شود.

جشنواره پسته زرندیه فرصتی ارزشمند برای شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی، فرهنگی و کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود. این رویداد با حضور مسئولان استانی و ملی، پسته‌کاران، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری برگزار شد ودر این مراسم، از تندیس و المان پسته در بوستان کوثر شهر مأمونیه رونمایی شد و نمایشگاه محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و آثار مرتبط با گردشگری با حضور مسئولان استانی در ۳۵ غرفه افتتاح گردید.