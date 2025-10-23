به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ فرمانده انتظامی استان گیلان از کشف ۲۶ کیلوگرم ماده مخدر شیشه از داخل یک خودروی سواری ماکسیما در ایست و بازرسی چابکسر شهرستان رودسر خبر داد.

سردار حسین حسن‌پور گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی چابکسر حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور ورودی استان، به یک دستگاه خودروی ماکسیما مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از داخل سپر عقب خودرو ۲۶ بسته ماده مخدر از نوع شیشه به وزن ۲۶ کیلوگرم که به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان گیلان گفت: راننده ۳۴ ساله و سرنشین ۴۹ ساله خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.