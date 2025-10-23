به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس دانشگاه یاسوج گفت: پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید هزار و ۶۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی در ۲۷ کدرشته پذیرفته شدند که از این تعداد هزار و دانشجو نفر به صورت غیر حضوری ثبت نام کردند.

مهدی نوری پور با بیان نام نویس دانشجویان در دانشگاه یاسوج تا فردا ادامه دارد، افزود: امسال تعداد دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه نسبت به سال گذشته ۲۰۰ نفر کمتر بوده است.

نوری پور با اشاره به اینکه در زمینه تامین خوابگاه وامکانات رفاهی در دانشگاه یاسوج شرایط مطلوبی برای دانشجویان تدارک دیده شده است، اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید پذیرش دانشجو در این دانشگاه به ازای هر یک دانشجوی پسر دو دانشجویی دختر پذیرفته شده است.