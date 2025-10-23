رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: اردبیل در مقاطع مختلف تاریخ، نقش سرپل لجستیکی، قطب فرهنگی و مرکز دانش را در سطح ملی ایفا کرده است و بازگشت به این جایگاه، خدمتی بزرگ به کشور و استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عیسی منصوری در اولین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر اردبیل با اشاره به ضرورت بازتعریف مسیر توسعه استان گفت: اگر بخواهیم تصویر دقیق‌تری از شهر اردبیل و مسیر پیشرفت آن داشته باشیم، باید نگاهی تاریخی به گذشته بیندازیم. اردبیل در مقاطع مختلف تاریخ، نقش سرپل لجستیکی، قطب فرهنگی و مرکز دانش را در سطح ملی ایفا کرده است و بازگشت به این جایگاه، خدمتی بزرگ به کشور و استان خواهد بود.

وی اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی گرچه ارزشمند هستند، اما به‌تنهایی عامل جذب سرمایه‌گذار یا گردشگر خارجی نیستند. زیرساخت، شرط لازم برای توسعه است، اما کافی نیست؛ آنچه سرمایه را به یک منطقه می‌کشاند، مزیت‌های منحصر‌به‌فرد و خلاقیت‌های محلی است.

منصوری ادامه داد: در سال‌های اخیر فعالیت‌های مدنی، دولتی و بخش خصوصی در استان رشد خوبی داشته است، اما اگر اردبیل می‌خواهد در رقابت سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و ملی موفق شود، باید از فروش صرف منابع طبیعی عبور کند، بخش عمده درآمد استان از محل کشاورزی و بهره‌برداری از منابع آبی تأمین می‌شود، اما هنوز خلاقیت و نوآوری وارد مدار ثروت‌آفرینی نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذار خارجی یا گردشگر بین‌المللی باید پرسید چه ویژگی‌ای باعث می‌شود گردشگری از کشور‌های همجوار به اردبیل بیاید و هزینه کند، یا سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح دهد در این استان سرمایه‌گذاری کند؟ پاسخ این پرسش‌ها در ایجاد مزیت‌های منحصر‌به‌فرد فرهنگی، طبیعی و انسانی نهفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های نوین گفت: اردبیل می‌تواند در زمینه‌هایی، چون صنایع فرآوری کشاورزی، خدمات مالی، گردشگری، صنایع فرهنگی و خلاق و اقتصاد دیجیتال پیشگام شود. این بخش‌ها ظرفیت بالایی برای ایجاد ثروت، اشتغال و توسعه پایدار دارند و با ویژگی‌های فرهنگی مردم استان همخوانی دارند.

منصوری افزود: فرهنگ کارآفرینی و روحیه تمدنی در مناطق مختلف استان ریشه‌دار است و همین امر بزرگ‌ترین سرمایه اردبیل به شمار می‌رود. توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که این روحیه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری استان نیز نمود پیدا کند.

وی با بیان اینکه ساخت برج، پل یا جاده اگرچه ضروری است، اما به تنهایی ثروت ماندگار نمی‌آفریند، گفت: ثروت پایدار از دل صنایع خلاق، گردشگری فرهنگی و اقتصاد دانش‌بنیان بیرون می‌آید. به همین دلیل باید تمرکز سیاست‌های توسعه از پروژه‌های صرفاً کالبدی به سمت حوزه‌های نو و خلاق معطوف شود.

منصوری خاطرنشان کرد: هنگامی که از شهر اردبیل سخن می‌گوییم، نباید تنها به محدوده شهری توجه کنیم، بلکه خدمات و توسعه باید به مناطق پیرامونی نیز گسترش یابد. امروز از نظر بصری و کالبدی، تفاوت زیادی میان اردبیل و سایر شهر‌های کشور وجود ندارد، اما آن احساس خاص اردبیل بودن که در گذشته میان مردم زنده بود، کم‌رنگ شده است و باید با توجه به نماد‌های فرهنگی، هویت بصری و ارزش‌های اجتماعی آن را احیا کرد.

وی با اشاره به تجربه فعالیت‌های بین‌المللی خود تصریح کرد: اردبیل در موقعیت بسیار خوبی ایستاده است و اگر نگاه توسعه‌ای استان از پروژه‌های فیزیکی صرف به سمت حوزه‌های نو و خلاق سوق یابد، می‌تواند الگویی از یک شهر آرمانی بسازد؛ شهری که بر پایه‌ی خلاقیت، دانش، فرهنگ و مشارکت مردم بنا شده باشد.

منصوری با ابراز امیدواری نسبت به آینده توسعه استان گفت: ظرفیت انسانی و سیاست‌گذاران توانمند در اردبیل حضور دارند و مسیر طی‌شده در سال‌های اخیر، نشانه‌ای از پیشرفت سریع است. اکنون زمان آن رسیده است که در لایه‌های جدید توسعه گام برداریم و چشم‌انداز اردبیل را در افق‌های تازه و الهام‌بخش تعریف کنیم.

در ادامه مسعود امامی‌یگانه، استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت شهری گفت: یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها در سطح ملی، میزان جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های شهری است. دولت و وزارت کشور نیز در کنار تأمین منابع مالی عمومی، بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بومی و ملی تأکید ویژه دارد.

استاندار اردبیل افزود: خوشبختانه تعدادی از شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری اردبیل در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده‌اند و در حال حاضر حدود پانزده طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی شهری اردبیل در حال اجراست. این پروژه‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی دقیق و با هدف توسعه‌ی پایدار شهر طراحی شده‌اند.

وی پیشنهاد کرد که معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اردبیل محدود به این همایش نباشد و افزود: شایسته است گستره‌ی معرفی این فرصت‌ها ادامه یابد و در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری که پنجم تا هفتم آذرماه برگزار خواهد شد نیز به‌صورت ملی و بین‌المللی معرفی شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری با ظرفیت‌های اردبیل آشنا شوند.

امامی یگانه با تأکید بر اینکه تأمین منابع مالی تنها عامل توسعه نیست، اظهار کرد: بزرگ‌ترین سرمایه ما، اعتماد و امنیت سرمایه‌گذار است. اگر سرمایه‌گذاران به مسئولان، متولیان و دستگاه‌های اجرایی اعتماد کنند، سرمایه و انگیزه‌شان را برای ورود به طرح‌های بزرگ به استان خواهند آورد. ما باید شرایط را برای تصمیم‌گیری جسورانه و اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم.

وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در شورا و بخش خصوصی گفت: فضای کسب‌وکار استان نیازمند بهبود است و این امر با همکاری اتاق بازرگانی ایران، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در حال پیگیری است. باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان به‌صورت دقیق کارشناسی شود تا سرمایه‌گذاران مسیر روشنی پیش‌ِرو داشته باشند و فرآیند‌ها کوتاه و شفاف باشند.

استاندار اردبیل همچنین به پروژه‌های اقتصادی مصوب در سفر ریاست‌جمهوری به استان اشاره کرد و افزود: در سفر رئیس‌جمهور محترم به اردبیل، بیش از ۲۲ طرح اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۴۶ همت (هزار میلیارد تومان) مصوب شد که اجرای تعدادی از آنها آغاز شده است. این طرح‌ها در قالب جلسات هفتگی با سرمایه‌گذاران ملی و محلی پیگیری می‌شود.

وی از همکاری با شرکت‌های بزرگ ملی خبر داد و گفت: به‌تازگی قراردادی میان یکی از شرکت‌های اردبیلی و پارس‌خودرو منعقد شده است تا قطعات تولیدی استان از طریق این شرکت در سطح ملی عرضه شود. همچنین مذاکراتی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه‌ی شهری انجام شده که جزو اولویت‌های اصلی استان است.

امامی یگانه افزود: دولت نیز در حمایت مالی از سرمایه‌گذاران اهتمام دارد و در سفر اخیر رئیس‌جمهور، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان اردبیل اختصاص یافت. در همین راستا، چند شهر استان نیز به عنوان شهر‌های هدف سرمایه‌گذاری معرفی خواهند شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت پیوست فرهنگی در پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: استان اردبیل استانی فرهنگی و گردشگری است و همه‌ی اقدامات توسعه‌ای باید دارای پیوست فرهنگی و هویتی باشند. طراحی بناها، فضا‌های عمومی و پروژه‌های شهری باید با هویت تاریخی و فرهنگی مردم سازگار باشد تا چهره‌ی شهر با آثار ماندگار و مایه‌ی افتخار برای نسل‌های آینده تغییر یابد.

استاندار اردبیل در پایان از حضور مسئولان، نمایندگان و فعالان اقتصادی در این همایش قدردانی کرد و گفت: به‌دلیل هم‌زمانی این نشست با برگزاری همایش روز صنعت و تجلیل از صنعتگران استان، از همه بزرگواران پوزش می‌طلبم و امیدوارم از سخنان ارزشمند دیگر سخنرانان این برنامه بهره‌مند شویم.

در این همایش محمود صفری شهردار اردبیل نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهر اردبیل در حوزه‌های گردشگری، خدمات شهری و عمران گفت: در سایه همکاری و همراهی شورای اسلامی شهر و تلاش مجموعه شهرداری، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شده است و بسته‌ای ویژه با اعتباری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از پروژه‌های مشارکتی پیش بینی و در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: امروز یکی از رویکرد‌های کارآمد برای شهرداری ایجاد درآمد پایدار است، اما درآمد‌های پایدار مستلزم وجود توسعه پایدار در اقتصادی شهری است که به گفته کارشناسان این درآمد‌های پایدار باید از دو خصیصه تدام پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار میباشند.

صفری یادآور شد: اردبیل از پتانسیل‌های بسیار خوبی در زمینه سرمایه‌گذاری برخوردار است و این همایش گامی مؤثر در مسیر پیشرفت، توسعه و رونق اقتصادی استان به شمار می‌رود.

شهردار اردبیل با اشاره به استقبال بخش خصوصی از طرح‌های شهری تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۲ هزار طرح و ایده مشارکتی از سوی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف به شهرداری ارائه شده است که در حال بررسی و اولویت‌بندی هستند.

صفری اظهار امیدواری کرد: با تداوم این روند و با مشارکت سازنده سرمایه‌گذاران، شاهد تحولی اساسی در عمران، اشتغال‌زایی و بهبود خدمات شهری اردبیل باشیم.

در این همایش میرمحمد سیدهاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید بر نقش اساسی بخش خصوصی در توسعه شهری گفت: خلأ سرمایه‌گذاری هوشمند، بدون حضور فعال و مؤثر سرمایه‌گذاران جبران نخواهد شد و مدیریت شهری به‌تنهایی قادر به تحقق توسعه پایدار نیست.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر اردبیل در دوره جدید، عزم خود را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام جزم کرده است، افزود: تلاش ما بر این است که طرح‌های عمرانی و خدماتی نیمه‌کاره با بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و مشارکت مردم به سرانجام برسد.

سیدهاشمی با بیان اینکه کلید گشایش قفل مشکلات شهری در انتظار کمک بیرونی نیست، تصریح کرد: باور ما این است که حل مسائل شهر در اتخاذ رویکردی نو، جسورانه و خلاقانه نهفته است. شهرداری و شورای شهر اردبیل با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های بومی می‌کوشند تا تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنند.

رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به رویکرد جدید مدیریت شهری اظهار کرد: «اردبیل نوین» با همکاری متولیان، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و اعتماد به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مسیر تازه‌ای را در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری شهری آغاز کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده میان شورا، شهرداری و سرمایه‌گذاران، پروژه‌های زیربنایی و خدماتی شهر اردبیل با سرعت بیشتری اجرا شده و چهره‌ای نو از شهر در افق توسعه نمایان شود.

‌حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی اردبیل است

حجت‌الاسلام حسین کثیرلو، رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل در همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر اردبیل» با تأکید بر اهمیت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای رونق تولید و جذب سرمایه‌گذار، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و در این مسیر، اقدامات مؤثری طی سال‌های اخیر انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران باید بر محور قانون و شفافیت استوار باشد، افزود: هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست؛ ازاین‌رو همه مدیران و سرمایه‌گذاران باید فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات پیش ببرند تا امنیت سرمایه‌گذاری در استان تقویت شود.

کثیرلو با بیان اینکه دادگستری اردبیل در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی‌های دقیق، رتبه مطلوبی در سطح کشور کسب کرده است، اظهار کرد: در راستای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران، شعب ویژه‌ای در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان تشکیل شده تا پرونده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها که سال‌ها حل‌نشده باقی مانده بود، با ورود جدی دستگاه قضایی و پیگیری‌های ویژه، مشکلات در کمتر از یک سال برطرف شد. این نشان می‌دهد که اراده جدی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل همچنین با اشاره به همکاری مطلوب مجموعه قضایی با استانداری و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: با هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف از جمله استانداری، سازمان بازرسی، اتاق بازرگانی و ستاد‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، می‌توان بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کرد و بستر رشد اقتصادی استان را فراهم آورد.

کثیرلو ضمن قدردانی از حضور مسئولان، سرمایه‌گذاران و مدیران اجرایی در این نشست، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اردبیل آماده است با ایجاد بستر‌های حقوقی و نظارتی مطمئن، از سرمایه‌گذاران سالم و متعهد حمایت کرده و مسیر توسعه پایدار استان را هموار سازد.