دیدار مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام با خانواده شهید رضایینژاد
مدیرکل صدا و سیمای استان ایلام به همراه جمعی از معاونان خود با حضور در منزل شهید داریوش رضایینژاد «از شهدای والامقام جهاد علمی کشور» با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ناصر بهرام» مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار گفت: شهید رضایینژاد الگویی درخشان برای اهل علم و دانش است، سازمان صدا و سیما همواره تلاش کرده است تا در زمینه تبیین مجاهدتهای شهدای علم، بهویژه شهید رضایینژاد، تولیدات مؤثر و ماندگاری ارائه کند.
در ادامه، پدر شهید رضایینژاد نیز با قدردانی از توجه رسانه ملی به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: صدا و سیما در معرفی شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان، عملکرد موفق و قابل تقدیری داشته است.