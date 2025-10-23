به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیر شامگاه چهارشنبه در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود: سال گذشته بارندگی بسیار کم بود و سدسازی در ترکیه نیز مانع از ورود آب رودخانه دجله به هورالعظیم شده است و باتوجه به اینکه حقابه هورالعظیم در بخش ایرانی تامین نشده و در بخش عراقی نیز با مشکل مواجه است، چنین مشکلات زیست‌محیطی ایجاد شده است.

امیر با اشاره به اینکه آتش‌سوزی‌ها در هورالعظیم غیر عمدی است و بر اثر خشکسالی، گاز متان در تالاب متصاعد می‌شود و در گرمای بالا خودبه‌خود آتش می‌گیرد، ادامه داد: تا زمانی که حقابه هورالعظیم در بخش عراقی تامین نشود و دیپلماسی آب فعال نشود، به طور قطع با این مشکل مواجه خواهیم بود.

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:از سال ۱۳۹۶، ۳۷۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای کنترل ریزگرد‌ها اختصاص یافت و باید بررسی شود که این اعتبارات کجا هزینه شده و چقدر در کاهش آلودگی موثر بوده است؛ سازمان محیط‌زیست باید در این مورد توضیح دهد.

امیر با اشاره به تشکیل کارگروهی توسط هیات دولت در ۲۶ شهریور سال جاری، گفت: این کارگروه با حضور وزارت خارجه، وزارت نیرو، سازمان محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه و استانداری خوزستان تشکیل شده و موظف است گزارش‌هایی را به دولت ارائه کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار خوزستان، گفت: به عنوان دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شکایتی را علیه دستگاه‌های استانی و ملی که در زمینه مهار آتش‌سوزی هورالعظیم کم‌کاری کرده‌اند، تنظیم کرده‌ایم تا پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس بند ۳۹ برنامه هفتم توسعه، شورای عالی امنیت ملی، وزارت نیرو، وزارت خارجه و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تعیین سیاست آب با کشور‌های همسایه از جمله ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان باید ورود جدی کند. اگرچه استاندار خوزستان با طرف عراقی نشست‌هایی داشته، اما انتظار می‌رود این اقدامات در سطوح ملی جدی‌تر دنبال شود.