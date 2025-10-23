معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه در تقویت روحیه و غرور ملی، گفت: دانشگاه باید پژوهش‌محور و جامعه‌محور باشد و برای مسائل و مطالبات جامعه راه‌حل ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی با تبریک انتصاب دکتر رنجبر به سمت ریاست این دانشگاه به ویژگی‌های علمی او اشاره کرد و با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در ۵ دهه گذشته پیشتاز در توسعه علمی کشور بوده است گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی و در مقطع انقلاب فرهنگی که ۱۷۵ هزار دانشجو در کشور داشتیم، به لزوم تحول در آموزش عالی و تربیت نیروی متخصص پی بردیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و نقش ایشان در تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، نیاز به دانشگاه یک مطالبه اجتماعی بود، زیرا تعداد افراد متقاضی به تحصیلات دانشگاهی افزایش یافته بود. رویکرد آیت‌الله هاشمی در تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی هم تربیت نیروی متخصص، دوری از مدرک‌گرایی و پاسخ به مطالبه اجتماعی بود و ایشان در خطبه‌های نماز جمعه خود به این مولفه‌ها اشاره کرده بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر این رویکرد در ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی وجود نداشت، نمی‌توانستیم مدعی جایگاه اول منطقه‌ای در سند چشم‌انداز توسعه در زمینه فناوری باشیم و شاید مجبور بودیم برای تحصیلات تکمیلی دانشجویان را به خارج از کشور اعزام کنیم. این روند طی شد تا دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد تربیت نیروی انسانی و خوداتکایی در تامین نیاز‌های علمی کشور تاسیس شد و دستاورد‌های خوبی نیز حاصل شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه آزاد اسلامی فقط به مطالبه اجتماعی پاسخ داده باشد، بزرگ‌ترین خدمت را به رشد علم و فناوری کشور داشته، زیرا منابع محدود دولتی، پاسخگوی نیاز به تحصیل در دانشگاه نبود.

عارف خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در زمانی شکل گرفت که همچنان تفکر دولتی در همه بخش‌ها حاکم بود. با این حال این دانشگاه در دهه ۶۰ عملکرد با کیفیتی داشت البته در دهه ۷۰ چالش دوگانه آموزش عالی و دانشگاه آزاد مطرح شد، اما در دهه ۸۰ به عنوان یک واقعیت علمی در نظام آموزش عالی کشور پذیرفته شد. این دهه، دهه شکوفایی دانشگاه آزاد اسلامی بود و با ایجاد مقطع تحصیلات تکمیلی، در جایگاه مدعی علمی کشور قرار گرفت. امروز نیز بخشی از آموزش عالی مترقی و برجسته در این دانشگاه انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: در مقاطعی شاهد بروز اختلافات سیاسی در دانشگاه آزاد بودیم که البته اکنون این اختلافات و دعوا‌ها دیگر وجود ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از زمان ایجاد تحول در آموزش ۴ دهه گذشته است، افزود: اکنون براساس سند چشم‌انداز توسعه، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب باید به سمت دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در فناوری‌های پیشرفته دست یابیم. البته در سال‌های اخیر این اهداف جدی گرفته نشد تا اینکه جنگ ۱۳ روزه رخ داد و دانشگاه متوجه شد که به یک تحول جدی نیاز دارد. ما در این جنگ هزینه دادیم و هزار نفر از هموطنان از جمله شهید طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد شهید شدند، اما این دستاورد هم بدست آمد که دانشگاه متوجه شد که به تحول جدی نیاز دارد.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه جنگ فناوری با فناوری و جنگ علم با علم بود و ما توانستیم به اتکای توان نظامی خود که مبتنی بر فناوری بومی بود، دشمن را مجبور به آتش‌بس کنیم. البته باید همچنان آماده باشیم تا اگر دشمن روزی دوباره شیطنت کرد، پاسخ محکم‌تری به او بدهیم. همچینن باید با تقسیم کار ملی در محیط دانشگاهی و انسجامی که در این بخش حاصل شده است، به جایگاهی برسیم که دشمن دیگر خواب تجاوز به ایران را نبیند و متوجه شود اگر حمله کند، با پاسخ درخور مواجه می‌شود.

عارف به دیپلماسی علمی اشاره کرد و گفت: دیپلماسی علمی می‌تواند توطئه ایران‌هراسی را خنثی کند. دانشگاه می‌تواند نقش مهمی در تقویت روحیه و غرور ملی داشته باشد.

در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی در کشور در این زمینه انجام شده است و امروز دیگر کسی ملیت را در مقابل اسلامیت قرار نمی‌دهد و این نتیجه بدست آمده است که ملی‌گرایی حتی موجب تقویت اسلامیت هم می‌شود بنابراین تقویت روحیه و غرور ایرانی- اسلامی اهمیت داشته و باید این رویکرد دنبال شود.

عارف ادامه داد: کشور به اتکای جوانان و دانشمندان خود به دستاورد‌های علمی بزرگی رسیده است. اکنون دانشگاه آزاد هم که دستاورد‌های علمی فراوانی داشته است باید به میدان آمده و اولویت‌های کشور را برآورده کند. در مقطع فعلی باید فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم و سایر فناوری‌ها را در اولویت قرار دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دانشگاه آزاد و وزارت علوم در کنار یکدیگر مسئولیت مشترک خود یعنی پاسخگویی به نیاز‌های علمی کشور را

باید محقق کنند، گفت: اکنون دیگر دوگانه دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی نباید مطرح باشد و یک نظام آموزش عالی یکپارچه داشته باشیم و رقابت تخریبی بین این دو نباشد.

وی تاکید کرد: در ۳ سال آینده باید به اهداف خود برای دستیابی به اقتدار علمی برسیم. دانشگاه آزاد اسلامی هم باید نقش ملی خود را در شرایط فعلی کشور و برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در زمینه فناوری‌های نوین از جمله کوانتوم مشخص کند. همچنین دانشگاه آزاد می‌تواند در حل ناترازی‌ها و بحران‌های کشور در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی، اقتصاد، آب و افزایش بهره‌وری کمک کند.

عارف با اشاره به شعار وفاق ملی دولت چهاردهم، گفت: وفاق ملی یعنی همه در خیر و شر دولت شریک هستند و باید به دولت کمک کنند. دولت هم اعتقادی ندارد که فقط با یک جریان و افراد خاص می‌تواند مشکلات کشور را حل کند و تجربه هم همین مساله را اثبات کرده است. دانشگاه آزاد هم می‌تواند در همین مسیر و با رویکرد حاکم بر کشور اتاق فکری برای دولت باشد و نظرات و نقد‌های خود را به دولت بیان کند.

وی در پایان با بیان اینکه دانشگاه آزاد باید پژوهش‌محور و جامعه‌محور شود و دنبال ارائه راه‌حل برای مسائل و مشکلات جامعه باشد، گفت: کشور باید به سمت دانشگاه‌های نسل ۳ و ۴ حرکت کرده و زنجیره‌ای از علم به ثروت ایجاد کند. همچنین ارتباط دانشگاه با صنعت و بخش خصوصی باید افزایش یابد.

در ابتدای این دیدار، دکتر رنجبر رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از عملکرد این دانشگاه ارائه کرد.