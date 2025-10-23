پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی، تأکید کرد: ماه مهر، ماه سختی است و معیار سنجش مدیریت در نظام تعلیم و تربیت همین آغاز سال تحصیلی است. از مدیران کل گرفته تا رؤسای ادارات، همه باید این آغاز را با برنامهریزی دقیق دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی استان های سراسر کشور افزود: از ۱۵ مهر ۱۴۰۳ جلسات برنامهریزی برای مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و امسال نیز اولین مهر ۱۴۰۵ با همین نگاه آغاز شد. با وجود دو ماه اختلال ناشی از جنگ ۱۲ روزه، تمامی فعالیتهای آموزشی، نظارتی و مدیریتی بهصورت شبانهروزه دنبال شد.
وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت پرداخت بهموقع حقوق معلمان تأکید کرد و گفت: حقوق معلمان جدیدالورود و حقالتدریسها از مهر برقرار شد و پرداختها با حداقل تأخیر انجام گرفت. این اقدامات نشاندهنده توجه ویژه وزارتخانه به آموزش و رفاه فرهنگیان است.
وی گفت: حقوق بیش از ۱۳۰ هزار معلم جابجا شده از شمال به جنوب و شرق و غرب کشور بهموقع برقرار شد. این طرح عظیم پرداخت حقوق، مشابه پروژه آغاز سال تحصیلی، با تلاش مستمر همکاران تا پاسی از شب پیگیری شد.
کاظمی افزود: با وجود فشارهای ناشی از رویدادهای اخیر، تلاش شد که هیچ معلمی با تأخیر طولانی مواجه نشود و تمامی پرداختها انجام شد. این اقدام نشاندهنده اهمیت ویژه وزارتخانه به رفاه فرهنگیان و استمرار فرآیند آموزش بدون اختلال است.
وزیر آموزش و پرورش درباره برنامههای تحول در حوزه پرورشی اظهار داشت: ما نهضت توسعه عدالت را با کیفیت دنبال میکنیم و تحول در حوزه پرورشی اجتنابناپذیر است. این تحول، اساسیترین پایه فوندانسیون نظام تعلیم و تربیت است و بدون آن، از سایر حوزهها عقب میمانیم.
وی افزود: هدف ما ایجاد برنامه درسی یکپارچه، مهارتمحور و فعال با کنشگری دانشآموزان است. این برنامه با شبکهسازی دانشآموزان در فضای تربیتی مدارس، محلهها و شهرها، فرصتهای متنوع تربیتی و مهارتمحور را فراهم میکند و استعدادها را شناسایی و پرورش میدهد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برنامه درسی فعلی حافظمحور و معلممحور و خشک است و ما با ایجاد تحول اساسی در این نظام، مسیر آموزش پویا و مهارتمحور را دنبال میکنیم. این کار سخت است، اما پیگیری آن برای رسیدن به نتیجهای مطلوب و اثرگذار اجتنابناپذیر است
کاظمی گفت: کار ما در حوزه پرورشی و فرهنگی باید برای خدا آغاز شود. بهترین و احسنترین عملکرد ما میتواند الگویی برای دانشآموزان و آینده سازمان و کشور باشد. برای تحقق این مهم نیاز به خرد، علم، دانش، همفکری و استفاده از تجربه زیستی داریم. هر کسی که در این حوزه فعالیت میکند باید الگوی اخلاق، ایمان، تعهد، تدین و ولایتمداری باشد و تلاش خود را برای رسیدن به اهداف تربیتی و پرورشی به کار گیرد.