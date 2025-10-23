پخش زنده
رقابتهای تکواندوی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین صبح امروز در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که در بخش پومسه دختران زینب شهریاری دومین طلای کارمان کشورمان را به گردن آویخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یکهشتم نهایی دختران زینب شهریاری ابتدا با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. او در یکچهارم نهایی حریفی از هنگکنگ را با امتیاز ۸.۵۶ از پیش رو برداشت تا در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین تایپه بود. او با برتری در این مرحله به دیدار نهایی رسید. شهریاری در فینال با امتیاز ۸.۸۶ از سد کریستین آگوئیلا از فیلیپین گذشت و با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد تا دومین طلای کاروان ایران هم به نام تکواندو ثبت شود.
پیش از این بهداد نقیئی نیز در پومسه پسران قهرمان شده بود.
هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسینیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.