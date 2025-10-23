پخش زنده
بانک مرکزی، مجوز بانک آینده را از امروز اول آبان ۱۴۰۴ لغو و اعلام کرد که با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی به پشتوانه اختیارات و احکام صادرشده از سران سه قوه، بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد که البته این فرآیند هیچ خللی در وضعیت بانکی کشور وارد نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بانک مرکزی، امروز پنجشنبه با صدور اطلاعیه شماره ۱ خود در خصوص فیصله بانک آینده اعلام داشت: به استحضار ملت شریف و صبور ایران میرسانیم که براساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد.
ملت ایران مستحضرند که نظام بانکی کشور در سالهای گذشته همواره با چالشهای متعددی روبهرو بوده است که ثبات و سلامت شبکه بانکی را دچار خطر نموده است.
یکی از اصلیترین چالشهای نظام بانکی، همانا بانک آینده بوده است که با شاخصهای مالی و پولی بحرانی سبب گردیده بود که عملکرد کلی نظام بانکی نیز تحت تاثیر منفی قرار گیرد.
توجه به شاخصهایی همچون زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، اضافه برداشت ۳۱۳هزار میلیارد تومان و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی نشان میدهد که بانک آینده باید وارد فرآیند گزیر میگردید. اگر چه در سالهای گذشته تلاش بسیاری شد تا این عضو نظام بانکی اصلاح و بازسازی شده و به خدماترسانی ادامه دهد و لیکن انجماد داراییها، ناترازی شدید نقدینگی، عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی و عدم اراده جدی متولیان بانک سبب گردید که در زمان سپری شده، وضعیت شاخصها بهبود نیابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مقام ناظر و راهبر نظام بانکی در پیشگاه ملت عزیز ایران خود را مسئول میدانسته و میداند که از ادامه این چرخه ناصحیح و بحرانی ممانعت نماید. لذا با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه اختیارات و احکام صادرشده از سران محترم قوا، بانک آینده وارد فرآیند گزیر گردید و از روز شنبه (سوم آبانماه)، سپردههای این بانک به بانک ملی ایران منتقل میشود.
در این خصوص موارد زیر جهت آگاهی ملت ایران اعلام میشود:
۱- تمامی سپردهها با همان شرایط قرارداد قبلی، به بانک ملی ایران منقل خواهد شد و سپردهگذاران عزیز از روز شنبه در محل همان شعبه قبلی (با مدیریت و تابلوی بانک ملی ایران) تمامی خدمات را کما فیالسابق دریافت خواهند کرد و بانک ملی ایران در خصوص سپردهها پاسخگو است.
۲- تمامی کارکنان بانک آینده در چارچوب مصوبات سران، در صورت تمایل، به عنوان کارمندان بانک ملی بوده و حقوق و مزایای ایشان کما فیالسابق پرداخت خواهد شد.
۳- سهام سهامداران بر اساس مصوبه سران و هماهنگی بانک مرکزی با شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف مدت کوتاهی بازخرید خواهد شد. بدیهی است سرمایهگذارانی که مایل به فروش نباشند میتوانند تا پایان فرآیند گزیر منتظر باشند. جزئیات اقدامات مرتبط با سهامداران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعرسانی خواهد شد.
۴- تمامی خدمات مبتنی بر فناوری از جمله کارتهای بانکی، اینترنت بانک و ... کما فیالسابق برای مشتریان بانک آینده ادامهدار خواهد بود.
همچنین خاطر نشان میشود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کاملا اطمینان میدهد که این فرآیند هیچ خللی در وضعیت مالی، خدمات و کارکنان و مشتریان بانک ملی ایران وارد نخواهد کرد.
در پایان ضمن اطمینان به ملت شریف ایران که بانک مرکزی مجدانه و فارغ از تمامی فضاسازیهای خارجی تلاش خواهد کرد تا حقوق مردم ایران پای مال نگردد. به استحضار میرساند در صورت نیاز اطلاعیههای بعدی جهت تشریح جزئیات فرآیند صادر خواهد گردید.»