مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی: تاکنون ۲۳ هزار درخواست در پنجره واحد مدیریت زمین در استان ثبت شده که به ۹۷ درصد آن پاسخ داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: سامانه از شهریور ۱۴۰۲ در خراسان جنوبی راه‌اندازی شده است و میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات در استان حدود ۱۵ روز بوده و این استان در بین سایر استان‌ها جایگاه پنجم را از نظر سرعت پاسخگویی به درخواست‌ها به خود اختصاص داده است.

نصرآبادی افزود: در مدت زمان راه‌اندازی این سامانه، بیش از ۵۷۷ پرونده تخلف شناسایی شده که از این تعداد، ۳۳۲ پرونده توسط یگان‌های حفاظت تعیین تکلیف شده و ۱۰۰ پرونده دیگر نیز توسط واحد‌های حقوقی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و رسیدگی شده است.

وی به عملکرد موثر سامانه پنجره واحد زمین در تسهیل فرآیند‌های صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت: این سامانه به‌عنوان یک ابزار متمرکز، موجب حذف بسیاری از موازی‌کاری‌ها و کاهش مراجعات حضوری شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: همچنین، تمامی استعلامات مرتبط با زمین از دستگاه‌های مختلف به‌صورت یکپارچه از طریق سامانه انجام می‌شود که این امر موجب افزایش دقت و سرعت در پاسخگویی به متقاضیان شده است.

نصرآبادی گفت: با استفاده از این سامانه، علاوه بر ساماندهی درخواست‌ها، امکان پایش دقیق و به‌موقع وضعیت اراضی در سطح استان فراهم شده است و نهاد‌های مسئول از طریق آن قادر خواهند بود تا در کمترین زمان، اقدامات حفاظتی و حقوقی لازم را در برابر تخلفات صورت گرفته انجام دهند.

وی به بخش پایش اراضی این سامانه نیز اشاره کرد و افزود: با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی، هرگونه تغییر و تصرف غیرمجاز در اراضی استان شناسایی شده و به‌طور خودکار به دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی اطلاع‌رسانی می‌شود که این فرآیند کمک شایانی به مبارزه با زمین‌خواری و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و کشاورزی کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این سامانه برای شهرستان بیرجند فعال شده و به زودی سایر شهرستان‌های استان نیز به این سامانه متصل خواهند شد که این اقدام گام مهمی در زمینه تسهیل مدیریت اراضی و مبارزه با تخلفات در سطح استان است.

نصرآبادی افزود: با توجه به ظرفیت‌های این سامانه، قرار است در آینده تمام خدمات مرتبط با زمین به‌صورت غیرحضوری و هوشمند از طریق سامانه پنجره واحد ارائه شود.

وی گفت: برای جلوگیری از تخلفات و اطمینان از حفظ اراضی ملی، تمامی دستگاه‌های مرتبط باید به این سامانه متصل شوند تا تمامی اطلاعات به‌صورت یکپارچه و دقیق در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد.

نصرآبادی تأکید کرد: متقاضیان زمین می‌توانند درخواست‌های خود را به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه پنجره واحد زمین به آدرس https://zamin.gov.ir ثبت کنند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان به‌طور جدی در پیگیری و پاسخگویی به استعلامات و تخلفات در سامانه پنجره واحد زمین مشارکت دارند، افزود: از این پس تمامی فرآیند‌های مرتبط با زمین باید از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود و هیچ‌گونه واگذاری زمین یا صدور مجوز خارج از این بستر قانونی انجام نخواهد گرفت.