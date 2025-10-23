پخش زنده
کشت سویا در ۱۸۰ هکتار از اراضی مناطق گرمسیری استان کرمانشاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: سطح زیرکشت حدود ۱۸۰ هکتار است و پیشبینی میشود از این سطح زیرکشت ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن دانه سویا برداشت شود.
کریمی گفت: این طرح در شهرستانهای سرپلذهاب (۸۰ هکتار)، گیلانغرب (۹۷ هکتار) و قصرشیرین (۵ هکتار) اجرا شده است.
وی افزود: میزان آب مصرفی در طول فصل رشد ۵ تا ۸ هزار متر مکعب در هر هکتار است که بسته به رقم، دوره رسیدگی و شرایط اقلیمی متغیر است.